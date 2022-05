Marcouch laat smartshop Rijnstraat in Arnhem sluiten in strijd tegen ondermijning

video Marcouch sluit Arnhemse smartshop na vondst harddrugs, henneptop­pen en hasj

ARNHEM - Een smartshop aan de Hommelseweg in Arnhem zit per direct op slot op last van burgemeester Ahmed Marcouch. Bij een controle stuitten de politie en gemeente op harddrugs, henneptoppen en hasj. Ook vonden ze materialen die nodig zijn voor de handel in harddrugs.

21 januari