Marcouch prijst ‘sterke troonrede’ koning Mohammed VI van Marokko: ‘Bewonderenswaardig’

Voor de attracties en musea in de regio is het na twee jaar corona eindelijk weer ‘een zomer als vanouds’

ARNHEM - Toeristen weten de attracties en musea in Arnhem en omgeving weer te vinden. Van terughoudendheid vanwege corona is weinig te merken. ,,Het is gezellig druk in ons park", zegt Udo Feitsma, woordvoerder van het Openluchtmuseum in Arnhem.

31 juli