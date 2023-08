Marcouch wil geen nieuwe coffeeshop in Klarendal, zelfs nu er een sluit: ‘Zitten er veel op een kluitje’

In Arnhem geldt, net als in de rest van het land, een gedoogbeleid ten aanzien van coffeeshops. In de stad is ruimte voor elf coffeeshops. Iedere eigenaar heeft daarvoor een gedoogverklaring nodig. Met een kortgeding bij de Arnhemse rechtbank hoopte de eigenaar van THC dinsdagochtend zijn zaak, mét gedoogverklaring, alsnog over te kunnen dragen aan een Amsterdamse investeerder.