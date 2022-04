Marga gaf zoon motorrit cadeau en 32 jaar later rijden ze nog steeds door de Achterhoek en Liemers

Acht gratis bands op het feestje van de onafhanke­lij­ke platenwin­kels; Record Store Day is terug

ARNHEM - Dertien mag dan gezien worden als ongeluksgetal, voor de onafhankelijke platenzaken in Nederland telt dat even niet. Morgen is de dertiende editie van Record Store Day, en het is voor het eerst sinds 2019 dat dat feestje weer ouderwets gevierd kan worden, met onder meer heel veel gratis optredens.

21 april