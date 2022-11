Margriet en Gerrie vallen in de prijzen met hun duurzaam Textielatelier en winnen 2.500 euro

ARNHEM - Met hun duurzaam Textielatelier in Sint Marten hebben Margriet Bleijenberg en Gerrie Peters de vijfde Dirk Zeldenrustprijs in de wacht gesleept. Ze winnen daarmee een bedrag van 2.500 euro.

Het prijzengeld bedraagt in totaal 5.000 euro. Dat bedrag werd dit jaar verdeeld over drie winnaars. Het Textielatelier kreeg 2.500 euro, The Linen Project won 1.500 euro en Stichting Voedselbos Elderveld won 1.000 euro. ‘Het was een close finish', vond de jury.

Duurzame innovaties

De Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs is een prijs voor duurzame innovaties en initiatieven in Arnhem. De Club van Dirk reikt deze prijs elk jaar uit aan een persoon of organisatie die vindt dat een betere wereld niet kan wachten. De prijs is vernoemd naar Dirk Zeldenrust.



Hij zette zich met hart en ziel in voor een duurzaam Arnhem. Zeldenrust overleed in 2017 vrij plotseling, aan de gevolgen van een longontsteking.

Volledig scherm Jan Schreur reikt de tweede prijs uit aan Pascale Gatzen van The Linen Project. © Ruud de Jong / Raw Dee Photography

500 Arnhems Hert

Behalve 2.500 euro kregen de winnaars ook 500 Arnhems Hert, een regionale munt. Volgens de jury draagt het Textielatelier in meerdere opzichten bij aan een betere wereld: ‘Gebruikt textiel wordt duurzaam vermaakt, de huiskamer draagt bij aan een warm gevoel van onderlinge solidariteit en er wordt laagdrempelig kennis gedeeld over energieverbruik en – besparing.’

Groene Vrijdag

De prijsuitreiking was in Arnhemse raadzaal, op de laatste vrijdag van november, omgedoopt tot groene vrijdag, als tegenhanger van Black Friday. In aanwezigheid van wethouder Bob Roelofs reikte Jan Schreur, voorzitter van de Club van Dirk, de prijzen uit.



De Bee en Bee van Natuurcentrum Arnhem won vorig jaar de duurzaamheidsprijs. Volgens directeur Monique Verstraten wordt de Bee en Bee, een levensgrote bijenpoppenkast, in 2023 op Wereld Bijendag feestelijk geopend.

