Max opent nieuw restaurant in 't Amusement: 'Mexicaanse keuken met moderne twist'

indebuurt.nlArnhemmers die graag bij ’t Amusement gingen eten kregen een teleurstelling te verwerken toen Estée Strooker bekendmaakte ermee te stoppen. Even was het onduidelijk wat er met het restaurant zou gebeuren, maar inmiddels is het hoge woord eruit: de Arnhemse chef-kok Max Wandt (28) neemt de culinaire fakkel over.

Max werkt sinds zijn veertiende in de horeca en vertelt dat een eigen restaurant runnen een droom is die uitkomt. Hij zag het sluiten van ’t Amusement als een kans die hij niet voorbij kon laten gaan. ”Na veel gesprekken over het overnemen van het pand, wordt mijn droom werkelijkheid.” Hij zegt grootse plannen te hebben met het restaurant aan het Roermondsplein 35.

Colibrí Cocina Mexicana

De chef reisde in 2020 af naar het Mexicaanse Oaxaca, de culinaire hoofdstad van Mexico. Hij leerde er van alles over de Mexicaanse keuken. “In het restaurant waar ik werkte wisten de chefs authentieke Mexicaanse smaken feilloos met elkaar te combineren. Ik voelde de passie voor het eten en ik wist: dit moet ik meenemen naar Nederland. Op het moment dat ik dat besefte vloog er een kolibrie voorbij en was de naam voor mijn eigen restaurant geboren: Colibrí Cocina Mexicana. Dat betekent kolibrie Mexicaanse keuken.”

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Max Wandt, eigenaar van restaurant Colibrí Cocina Mexicana. Foto: eigen archief

Geen Tex Mex

Max vermoed dat mensen bij Mexicaans eten vaak denken aan fastfood en Tex Mex, maar geeft aan dat dat het niet is. ”Colibrí Cocina Mexicana wordt een modern Mexicaans restaurant, waarin ik gasten de smaak van het land wil laten ervaren. Ik combineer lokale Mexicaanse producten met mijn kooktechnieken tot unieke gerechten. Denk bijvoorbeeld aan een dungesneden, geschroeide bavette met een crème van zoete aardappel, gepofte quinoa en een vinaigrette van tamarinde, agave honing en mescal. Door de gerechten op een moderne en frisse manier te presenteren, wordt een avond bij Colibrí Cocina Mexicana ook visueel een ervaring.”

Niet alles verandert

Voor mensen die gehecht zijn aan het interieur van ’t Amusement is er goed nieuws. Niet alles gaat veranderen. De stoelen blijven bijvoorbeeld staan en ook zegt Max dat zijn werkwijze niet heel anders is dan die van Estée. ”Wij staan beiden voor kwaliteit en werken zo veel mogelijk met lokale producten.” Wat wel verandert is dat er een kok en een barman uit Mexico advies geven op afstand. ”Zo blijf ik voorzien van creatieve gerechten en recepten voor verse cocktails. Op deze manier zit er altijd een echt stukje Mexico in het restaurant.”

Deze datum opent het nieuwe restaurant

Zoals het er nu naar uitziet opent Colibrí Cocina Mexicana in april de deuren en gaat het restaurant eerst van start gaan met een ‘soft opening week’. Tijdens die week mogen gasten op uitnodiging komen eten. Daarna is het mogelijk om een plek te reserveren in het gloednieuwe restaurant. Via een crowdfunding is het mogelijk om een bedrag te doneren dat gebruikt wordt voor de opening van het restaurant.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Arnhem. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!