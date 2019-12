Medewerker Serious Request valt in Arnhem uit auto en wordt overreden: been gebroken

Politie zoekt meisje dat in zomerjurk en op blote voeten richting het bos loopt in Renkum

20 december RENKUM - De politie is in Renkum op zoek naar een meisje op blote voeten en gekleed in een zomerjurk. Zij zou in de omgeving van de Waterweg in de richting van het bos wandelen.