Meer bordjes met ‘te koop’: ‘Sommige verkopers worden toch wat zenuwachtig over de huizenprijzen’

Bij Erna van Gelder heeft het makelaarsbordje ‘te koop’ in de voortuin van haar huis in Nijmegen inmiddels een rode sticker met daarop ‘verkocht’. Na 24 jaar waren Van Gelder en haar man op zoek naar iets anders, naar meer rust.



,,En dat hebben we gevonden, een huis in Molenhoek”, zegt de 56-jarige Nijmeegse glunderend. Het tekoopbordje in de tuin was eigenlijk geen noodzaak, want de instapklare jarendertigwoning was na twaalf bezichtigingen in drie dagen verkocht. ,,Het bordje is meer als reclame voor de makelaar.”