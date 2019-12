Meer huisartsen hadden eigen vruchtbaarheidskliniekjes

Plan voor zonnepark op landgoed Quadenoord verdeelt Renkum

8:00 RENKUM - Wel of geen zonnepark in beschermde natuur? De meningen in Renkum zijn verdeeld, zo bleek donderdagavond. Initiatiefnemers en bewoners spraken over het plan van landgoed Quadenoord om op haar terrein een oppervlakte van 15,7 hectare vullen met circa 40.000 zonnepanelen. Midden in beschermd Natura 2000-gebied.