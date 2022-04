Meerdere aanhoudingen, burgemeester kijkt terug op zeer geslaagde en gezellige Koningsnacht in Arnhem

Bij een eerste evaluatie, dinsdag rond de klok van 23.00 uur, werd het aantal bezoekers langs de verschillende Arnhemse podia nog op 50.000 geschat. Nu is het aantal bezoekers naar 80.000 gegroeid.

,,Op alle pleinen was het druk en daarom is er naarmate de avond vorderde veel ingezet op crowdmanagement. Dat heeft goed gewerkt en konden we overal tijdig maatregelen nemen en de toestroom van mensen over meerdere pleinen verdelen”, zegt Marcouch.

,,De samenwerking met beveiliging in binnenstad verliep zeer goed. Daardoor was het ook mogelijk op de politie-inzet tijdig te kunnen afbouwen. Wat ook opviel is dat er veel jong publiek was, die zorgden voor een goede sfeer en onderlinge bejegening.”

Tijdens de Koningsnacht zijn er vier aanhoudingen verricht.

Schaars gekleed terwijl het koud wordt

,,Wel hebben we wat zorgen over het nieuwe stappen, dan heb ik het vooral over onderkoeling. We zien relatief veel jonge tieners die nu voor het eerst echt gaan stappen. Die hebben weinig ervaring met uitgaan. En ze zijn schaars gekleed terwijl het rond middernacht echt kouder wordt. Dus daar zijn zowel politie, de hulpdiensten en de EHBO alert op. We zijn ook op eventuele onderkoeling voorbereid en houden daar echt de ogen voor open als straks de stad leeg loopt.

Volgens Marcouch was het overal gezellig druk en werd er in goede sfeer Koningsnacht gevierd. ,,Alleen op de Trans werd het op een gegeven moment te druk en hebben we mensen gevraagd ergens anders heen te gaan. Maar alles lijkt goed te verlopen, dus daar ben ik nu heel tevreden over.”

Volledig scherm Burgemeester Ahmed Marcouch sprak van een geslaagde en vooral gezellige Koningsnacht. © Rolf Hensel

Marcouch was zelf voortdurend in de stad aanwezig en zei te genieten van de goede sfeer.



Terwijl kort voor de klok van 23.00 uur de stoom de stad in nog steeds aanwezig is komen ook voorzichtig de eerste tegenliggers, de stad uit, aan. Wenda Huisman is één van de vroege vertrekkers. ,,Het was heel leuk, maar ook wel luid", zegt de Arnhemse. ,,Om twaalf uur stopt het en wil iedereen tegelijk weg, dat wil ik voor zijn", zegt ze.



,,Hé sletten, we zijn er.” Me-Too of niet, de ene groep jonge vrouwen roept het de andere toe als ze elkaar vlak voor de Jansplaats ontmoeten. Rood-wit blauw op het gezicht, hip shawltje tegen de later verwachte kou en vooral heel uitgelaten. Na twee jaar gedwongen pauze heeft Arnhem duidelijk zin in een feestje.

Selfie met de wijkagent

Zo ook Bob Stevens uit Arnhem-Zuid. Hij heeft net een selfie gemaakt met Joyce, een wijkagent van de Korenmarkt en volgens de jonge twintiger populair onder jongeren. ,,Ze is heel aardig en doet haar werk goed, ze is ook beroemd op ‘insta’ en heeft veel volgers weet Bob. ,,Een vriend van me stuurde eerder een selfie met Joyce vanaf de Korenmarkt. Was hij heel trots op, nu kan ik hem er een terugsturen. Gaat ie ook leuk vinden.”



De sfeer is vooral luchtig en zo hoort het ook zegt Timothy Benda, ook onderdeel van de vriendengroep uit Zuid. ,,Ja, Zuid, lokale trots, dus dat zeggen we er altijd bij.” Ook Timothy is er helemaal klaar voor. ,,De mooiste jaren van mijn leven, toen ik 18 en 19 was, was er geen Koningsdagfeest. Nu wel en we hebben er allemaal veel zin in. Gewoon om er een leuke avond van te maken.”



Een voorkeur voor de Koningsnacht of -dag hebben de jongeren niet. ,,Beide zijn belangrijk en even leuk. En morgen draait mijn broer bij het Taphuys, dus daar wil ik hoe dan ook bijzijn.”



Zo rond de klok van acht uur is de Koningsnacht in Arnhem op gang gekomen. Overal in de stad is het gezellig druk. Na de klok van 21.00 wordt het wel steeds drukker.

Volledig scherm Miranda Smit op de EHBO-post op de kop van het Gele Rijdersplein. © dG

Op de kop van het Gele Rijdersplein geniet Miranda Smit, coördinator van het EHBO-team daar, van een tot nu toe rustige Koningsnacht. ,,We hebben verschillende teams rondom het centrum, allemaal goed bereikbaar per ambulance als dat nodig zou zijn", zegt Smit. ,,We zijn hier nu met tien mensen actief, morgen hebben we er twintig. Allemaal vrijwilligers. En voor ons is het nu vooral afwachten, na twee jaar zonder feest mogen ze nu allemaal weer los, dus wij weten niet wat we kunnen verwachten. We zijn in elk geval op alles voorbereid.”

Volledig scherm En drukte op de Jansplaats © dG

In de stad is het rond 21.15 aanmerkelijk drukker geworden. Op het Jansplein en de Jansplaats is er ruimte voor dansen en muziek luisteren en beide worden gedaan. Dikke rijen voetgangers bewegen ondertussen behoedzaam langs elkaar heen. Politie en beveiligers maken soms voorzichtig wat ruimte als de stoeten lijken vast te lopen. De sfeer blijft ondertussen gezellig en uitgelaten.

Volledig scherm Drukte op het Jansplein © dG

In de late middaguren trokken de eerste, veelal in oranje gestoken, bezoekers de stad in en daar is het vroeg in de avond prima toeven. De sfeer is overal uitgelaten en met een veelvoud aan muziekkeuze is er voor elk wat wils. De aanwezige politie in de stad heeft tot nu toe een rustige avond en kan zich tot kijken beperken.



Opvallend is ook het grote aantal beveiligers die door cafe's en organisatoren zijn ingehuurd. ,,Ik denk dat we op elke 250 bezoekers van een café of evenement één beveiligers hebben", zegt één van hen, maar wel op voorwaarde dat hij anoniem kan blijven. ,,Ik werk ook vaak in Den Haag, daar is de norm één op honderd, dus hier is het wat ruimer. Maar het is gezellig en ik moet eerlijk toegeven dat ik niet had verwacht dat er nu al zoveel mensen zouden zijn.”



Een frisse Koningsnacht, maar wel een zonder regen. Dat staat de feestgangers te wachten die in de Arnhemse binnenstad vanavond de aanloop naar Koningsdag gaan vieren. Volgens meteorologen beginnen de feestelijkheden bij een graad of dertien. Vervolgens koelt het af tot zo’n vijf graden rond middernacht.



Het feest op de grote podia in het Arnhemse stadshart, zoals de Markt, de Trans, het Roermondsplein, de Korenmarkt en het Gele Rijdersplein, begint rond zessen en duurt tot klokslag twaalf. Al eind van de middag trokken de eerste in oranje uitgedoste feestgangers het centrum van Arnhem in.

KingSize en het Foute Oranjefeest

Vanavond staan bij KingSize Arnhem op de Markt, het grootste podium, artiesten gepland als The Partysquad, Kris Kross Amsterdam en lokale helden Afro Bros. Michel De Hey en afsluiter Benny Rodrigues zijn de grote namen van Free Your Mind Orange Edition op het Roermondsplein.



Het Foute Oranjefeest op de Trans heeft voor Koningsnacht J-Flava, Mart Hoogkamer en Het Feestteam gestrikt. Op het Gele Rijdersplein is De Buitenkroeg neergestreken. Daar brengt de band The Brothers of Mercy een eerbetoon aan de jaren tachtig en doet Professor Nomad zijn ‘ABBA Tribute’.

Oproep: kom niet met de auto naar Arnhem

Arnhem rekent op extra veel bezoekers, omdat het de eerste ‘ouderwetse’ Koningsdag is sinds begin 2020 de coronapandemie uitbrak. Het Oranjefeest in de binnenstad wordt woensdag rond het middaguur weer opgepakt. Ook op Koningsdag is middernacht de geplande eindtijd. De weersvoorspellingen voor woensdag overdag zijn droog en een middagtemperatuur van zo’n vijftien graden.



Bezoekers wordt geadviseerd niet met de auto naar Arnhem te komen. Het hele centrum is afgesloten voor verkeer, ook de doorgaans zo drukke Weerdjesstraat, onderdeel van de Centrumring rond het stadshart. Daarom wordt de Nelson Mandelabrug tijdens het Oranjefeest in noordelijke richting voor autoverkeer afgesloten.



Kijk voor meer informatie op de website van de Stichting Koningsdag Arnhem.

Volledig scherm Een overzicht van de vele podia in de Arnhemse binnenstad waar Koningsnacht en Koningsdag worden gevierd. © Marcel Kuster, Rolf Hensel