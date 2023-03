Meerdere autobedrijven in Arnhem hebben zaakjes niet op orde, blijkt bij grote controle

Smerige grillrooms en 10 kilo tabak gevonden: Arnhemse uitgaans­straat binnenste­bui­ten gekeerd

ARNHEM - De douane heeft donderdagavond bij een grote actie in de Hoogstraat in Arnhem tien kilo illegale waterpijptabak in beslag genomen. De rookwaren werden gevonden bij twee horecazaken. Aanleiding voor de controle is een reeks recente geweldsincidenten in de Arnhemse uitgaansstraat.