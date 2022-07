Meerdere voertuigen betrokken bij ongeval op de A12 bij Duiven

48 huizen erbij in villawijk Gaardenha­ge, of 30, zoals de buurtbewo­ners willen?

ARNHEM - Als villawijk Gaardenhage in Arnhem-Zuid straks is afgerond, ziet de buurt er heel anders uit dan begin deze eeuw de bedoeling was. De oorspronkelijk opzet met grote villa’s op grote kavels wordt bijgesteld, want jarenlang waren ze aan de straatstenen niet te slijten. En Arnhem heeft huizen nodig.

