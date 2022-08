Meezingen met Kampvuurcafé in Rozendaal, maar dan zonder kampvuur vanwege de droogte

,,Een kampvuur kan hier sowieso niet. Dan zou onze overkapping smelten”, zegt Koen van der Mark, namens het Rhedense cultuurbedrijf RIQQ programmeur van het theater. Vanwege de extreme droogte en het risico op natuurbranden is het onzeker of er 3 september vuur kan worden gestookt.

,,Misschien kunnen we iets met vuurschalen. In elk geval houden we de tuinslang en brandblussers paraat. We doen het alleen als het veilig kan”, verzekert Van der Mark, die nog moet overleggen met de brandweer. Die is vanwege de droogte ‘extra alert’ op natuurbranden. ,,En kan het echt niet, dan verzinnen we iets met nepvuur.”