Megaboete dreigt voor populaire B&B aan de Rijn: ‘Gasten rijden speciaal om voor een overnachting’

Zonne­stroom voor tienduizen­den mensen op komst in Betuwe, diefstal schopt plan niet in de war

Voor tienduizenden huishoudens is zonne-energie op komst in Overbetuwe. Ondanks een recente diefstal kan een groot zonnepark langs de snelweg A15 met tienduizenden panelen deze maand al de eerste elektriciteit leveren. Tegelijkertijd lijkt er schot te zitten in een ander nieuw drijvend energiepark bij Elst.