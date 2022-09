Melding van supermarktoverval blijkt mishandeling in cafetaria te zijn: ‘Daders hebben bekeuring gekregen’

met video Ongeloof in Oosterbeek over mogelijke vrijlating roofover­val­ler Albert Heijn: ‘Ik moest huilen toen ik het las’

Ruim 32 jaar na dato staat in Oosterbeek weer de bloedige roofoverval op het plaatselijke Albert Heijn-filiaal in het nieuws, nu mogelijk de dader onverwachts op vrije voeten komt. Voor de winkel reageren inwoners deze zaterdagmiddag geschokt en vol ongeloof, maar er is ook begrip.

27 augustus