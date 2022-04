Met de botsauto de burgemeester aanvallen: mensen met een beperking gaan los op de kermis in Velp

Geen achterka­mer­tjes meer in Renkum? Informeren toch achter gesloten deuren maar wel met resultaat

OOSTERBEEK - Het informeren - wie gaat met wie samen een politiek bestuur vormen - gebeurt in Renkum niet in de openbaarheid, zoals GemeenteBelangen dat wél had beloofd. De gesprekken achter gesloten deuren brengen een mogelijke coalitie wel in zicht: ,,We hebben gesproken met GroenLinks en de PvdA.”

