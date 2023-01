Met deze Arnhemse tips overleef je Blue Monday

indebuurtHet is vandaag Blue Monday. Spreekwoordelijk is dat de depressiefste dag van het jaar, maar er is geen reden om bij de pakken neer te zitten. Met deze 13 Arnhemse tips maak jij je leven beter en leuker, zonder daar heel hard je best voor te hoeven doen.

Dit lijstje is gebaseerd op een artikel van The Guardian. De krant maakte een lijst met 100 dingen om je leven te beteren, indebuurt koppelde de ideeën aan dingen die je in Arnhem kunt doen.

1. Koop een plant en plant bloembollen

Al is het maar voor in een pot (in je huis of op je balkon). Het groen zal je goed doen! Ben je bang dat je de plantjes vermoordt? Koop dan gewoon een neppe. Een lijstje met inspiratie voor plantenwinkels vind je hier.

2. Eet altijd toetje

Zoetigheid boost je mood en nagerechten gaan regelrecht naar je toetjesmaag, toch? Je kan zelf een dessert maken, maar bij Arnhemse horecazaken scoor je ook heerlijke nagerechten en lekkers!

3. Neem de trap

Is het mogelijk? Neem dan de trap. Zo krijg je zonder dat het veel moeite kost meer beweging op een dag. En in Arnhem is dat zo erg nog niet, je vindt namelijk veel prachtige trappen in de stad! Wat dacht je bijvoorbeeld van de trappen in het station, die van de John Frostbrug richting de Stadsblokken of de trappen in de Steile Tuin in Park Sonsbeek?

4. Sport op maandagavond

Want wat gebeurt er nou op maandagavond? Juist, niet zoveel bijzonders. In Arnhem zijn er veel sporten die je gratis en voor niets buiten kunt doen, je kunt heerlijk wandelen in en rondom de stad en zijn een hoop leuke sportscholen!

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Wandelen in het Sonsbeekpark. Foto: indebuurt Arnhem

5. Sluit je aan bij de bieb

De bibliotheek saai? In tegendeel! Je aansluiten bij de bieb kan veel doen voor je humeur. Naast dat je er boeken met mooie verhalen kunt lenen vind je er ook kookboeken, boeken in andere talen, naslagwerken en dvd’s. Bovendien mag je in de bibliotheek gratis informatie opzoeken en kranten of tijdschriften lezen, óók als je geen lid bent. Je mag computers gebruiken, printen, kopiëren en databanken raadplegen.

6. Koop tweedehands

Je vind vaak unieke spulletjes bij de kringloop of vintagewinkels. Die kosten vaak minder dan wanneer je ze nieuw koopt én door tweedehands te kopen draag je bij aan een beter milieu! Wist je dat er binnenkort een grote nieuwe kringloop opent in Arnhem?

7. Neem iets mee als je op bezoek gaat

Zelfs als jouw gezelschap zegt dat dat niet hoeft. Een wijntje, een bloemetje, alles is goed. In Arnhem zijn tal van winkels te vinden waar je een geschikt geschenk vindt, zoals slijterijen, bloemenwinkels en delicatessenwinkels. Extra leuk: als je wijn of iets te eten meeneemt heb je er waarschijnlijk zelf ook profijt van.

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Slijterij Arnhem

8. Verbind met de natuur

Ga bijvoorbeeld wandelen op blote voeten of luisteren naar de bomen en de wind. Ook als het koud is, je krijgt er geen spijt van. In Arnhem zijn er in elk geval genoeg plekken om dit te doen! Zoals deze natuurparken of deze plassen die geschikt zijn voor een dip in het koude water. Ga je voor het eerst dippen deze winter? Check dan dit interview met Dennis voor wat tips.

9. Maak iets zelf

En het liefst begin je helemaal vanaf het begin. Dit idee werkt het best voor je gemoed als je iets maakt wat je normaal gesproken gewoon zou kopen. Zoals: kleding of een tas. Rozet heeft allerlei leuke cursussen en workshops, bijvoorbeeld een cursus edelsmeden, naaicursussen en veganistisch koken.

10. Wees bereid de trein te missen

Scheelt je een hoop gehaast en gestress! En in Arnhem kan het gewoon, want er rijden geregeld treinen richting Nijmegen, Utrecht en Amsterdam. Zo hoef je nooit écht op de tijd te letten.

11. Word vrijwilliger

Het geeft zoveel voldoening en je leert nieuwe skills! Kijk maar, veel Arnhemmers gingen je al voor. Zo doet Marco vrijwilligerswerk bij Museum Vliegbasis Deelen en helpen Judith en Ankie bij het inloophuis in de kerk in Sint Marten.

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Judith (links) en Ankie (rechts). Foto: indebuurt

12. Huur je (feest)kleding

Dat pak voor een gala, de jurk voor die bruiloft die eraan komt of dat kostuum voor een bijzonder themafeest. Kleding huren is beter voor het milieu én je kunt vaker iets anders aan! Onder meer bij Outfit Library Less kan het in Arnhem.

13. Contact de gemeente

Als je ergens niet tevreden over bent in Arnhem, als je vindt dat er iets anders zou moeten in de stad, als je ergens boos over bent. Contact de gemeente. Echt, doen. Gewoon om het even uit je systeem te krijgen of om echt iets te veranderen. Even klagen bij de gemeente kan geen kwaad. Het kan via deze pagina.