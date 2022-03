Met een app wordt Station Arnhem Centraal toegankelijker voor blinden en slechtzienden

Corona nekt dans- en muziek­school met diverse vestigin­gen in regio Arnhem: ‘Het houdt een keer op’

ARNHEM/ DOORWERTH - Dans- en muziekschool Ritmiek, met onder meer vestigingen in Arnhem, Doorwerth en Dieren, stopt per direct. ,,Door corona zijn onze reserves op. We kunnen hangen en wringen om nog meer geld te lenen, maar het houdt een keer op”, zegt oprichter Mariska Aalders.

7 maart