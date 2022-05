Met hip, sportief vermaak recreatieplassen weer wat leuker

De fameuze bronzen kikker van het Watermuse­um in Arnhem is weg: ‘Compleet zinloos, wie doet nu zoiets?’

ARNHEM - Van de één op de andere dag was ’ie weg. De fameuze, bronzen kikker met kroontje, visitekaartje van het Watermuseum in Arnhem. Gestolen, vermoedt adjunct-directeur Monique Verber. ,,Want hoewel kikkers in sprookjes tot van alles is staat zijn, vermoed ik dat deze niet uit eigen beweging van zijn plek kon komen.”

