Met stapel contant geld bij pinautomaat betrapt duo wordt verdacht van fraude met bankpassen

Sebastiaan kreeg zestien jaar geleden zijn tas cadeau van zijn geliefde: ‘De emotionele waarde blijft wel’

Arnhem stond in de afgelopen weken in het teken van het Fashion + Design Festival, met als thema de waarde van mode en design. De Gelderlander haakt daar op in met een serie waarin Arnhemmers vertellen over hun dierbaarste bezit. Deel 6 (slot): Sebastiaan Kramer over zijn tas.

6 juli