Metershoge ‘zonnevriend’ in Arnhemse beeldentuin

Het gaat om een kunstwerk van de kunstenares Monika Dahlberg (op de foto in het midden) getiteld Asisi Rafiki, wat Swahili is voor zonnevriend. Dahlberg is geboren in Kenia laat zich inspireren door Afrikaanse beelden, met een knipoog naar de moderne beeldcultuur, vaak Mickey Mouse. Dat Disneyfiguur is ook in dit werk te herkennen.