Midden in de nacht belt Jacky de dierenambulance nadat kat Rebel is weggelopen, iets later is ze dood

Eis van 15 jaar tegen ‘duivel in schaapskle­ren’ die zwangere vriendin doodde: ‘Een beestachti­ge slachting’

De 38-jarige Guus E. uit Huissen moet wat justitie betreft 15 jaar de cel in wegens het doden van zijn zwangere vriendin Dionne. Met meerdere messteken bracht hij haar in de avond van 4 december 2022 om het leven. Dat bleek maandagmiddag in de rechtbank van Zutphen, waar de emoties hoog opliepen. ‘Guus was een duivel in schaapskleren.’