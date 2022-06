Middenberm vat vlam op de A50 bij Arnhem

Met video Brand bij industrie­park Kleefse Waard in Arnhem onder controle: pallet met accu's geblust

ARNHEM - Bij Industriepark Kleefse Waard aan de Westervoortsedijk in Arnhem woedt momenteel een flinke brand. In een van de hallen op het terrein is een pallet met accu's in brand gevlogen. Deze zou inmiddels weer zijn geblust en volgens de brandweer zijn er geen slachtoffers gevallen.

18 juni