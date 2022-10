Milieuactivisten zeggen Arnhem vaarwel: ‘Maar ze zijn nog niet van ons af’

Politie zoekt inzitten­den grijze auto: Opsporing Verzocht met beelden brand meubelzaak Arnhem

ARNHEM - Twee inzittenden van een grijze auto, vermoedelijk een Opel Corsa, zijn mogelijk betrokken bij de brand in een meubelzaak aan de Boulevard Heuvelink in Arnhem op 15 april van dit jaar. De auto is voor het laatst gezien op het Velperplein, ter hoogte van de Mediamarkt.

