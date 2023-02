Militair schepte ‘na twee blikken bier’ jonge vrouw op rotonde: ‘Verschrikkelijk, zag haar niet aankomen’

Jochem Myjer uit felle kritiek op theater­baas na stilleggen voorstel­ling Kamps: ‘Dit mag niet. Nooit’

Een dieptepunt voor cabaretier Wart Kamps, als hij afgelopen maand in Duiven optreedt. Zijn try-out-show in cultureel centrum De Ogtent is volgens de directeur zo slecht, dat die richting het podium loopt en de voorstelling stillegt. En dat schiet comedian Jochem Myjer in het verkeerde keelgat, zo laat Myjer weten.