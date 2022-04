Miljoenen voor steden als Arnhem om jeugd uit zware misdaad te houden: ‘Spreek ze aan en betrek ouders’

Met video Veel politie naar kermis in Dieren voor vechtpar­tij, groep blijft confronta­tie zoeken

DIEREN - De kermis op het Ericaplein in Dieren is zaterdagavond laat onrustig verlopen. Er was sprake van een vechtpartij tussen twee groepen. Daarna bleef een groep van ongeveer tien personen de confrontatie zoeken met de politie.

24 april