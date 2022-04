Miljoenen voor steden als Arnhem om jeugd uit zware misdaad te houden: ‘Spreek ze aan en betrek ouders’

Peuterop­vang De Hobbel in Arnhem moet dicht: ‘Dit valt héél rauw op ons dak’

ARNHEM - Met de overname van 34 peuterspeelzalen in Arnhem en Overbetuwe door regionale kinderopvangorganisatie Skar leken de noodlijdende opvanglocaties veilig te zijn. Nu valt er tóch een om: De Hobbel in Arnhem-Noord. Ouders zijn boos: ,,Waarom horen we dit nu pas?”

