Milo ziet bebloede jongens op gras liggen na zware crash Arnhem: ‘Iedereen was in paniek‘

,,Ik heb meteen 112 gebeld”, zegt de Arnhemmer zaterdagmiddag, ruim twaalf uur na het ongeval. ,,Ik heb ze gezegd dat ze alles en iedereen langs moesten sturen. Het was wel duidelijk dat dit een heftig ongeluk was.”



Van der Schuur rende even later naar buiten en was naar eigen zeggen bij de auto nog voor politie, brandweer en ambulance arriveerden. ,,Ik heb de klep van de kofferbak nog naar beneden gehaald om het nummerbord te kunnen doorgeven", herinnert hij zich.



Er kwamen meer mensen op het ongeval af, die trachten de mensen in de auto te helpen, voor zo ver mogelijk. ,,Iedereen was in paniek. Op een gegeven moment lagen er drie jongens uit de auto op het gras. Ze zaten onder het bloed en ze schreeuwden.”



Later werd bekend dat de slachtoffers jonge mannen van 18 tot 21 jaar zijn. Ze komen uit Braamt, Spijk, Duiven, Lobith en Arnhem.