Arnhem gaat opvang van vluchtelin­gen uitbreiden: meer asielzoe­kers en Oekraïners

ARNHEM - Er komt een tweede cruiseschip aan de Arnhemse Rijnkade voor de opvang van asielzoekers. De uitbreiding van deze opvang is noodzakelijk vanwege de schrijnende situatie in het aanmeldcentrum voor vluchtelingen in Ter Apel.