Mischa leidt een kerk met Oekraïners én Russen: ‘Van een raket is niemand meer onder de indruk’

Arnhemse Michella Kox krijgt serie met Louisa Janssen van Echte meisjes in de jungle

Krijg je na het nieuwste seizoen van Echte meisjes in de jungle geen genoeg van Michella Kox (43) uit Arnhem en haar vriendin Louisa Janssen (38)? Let dan even op. De twee deelnemers van het realityprogramma shinen binnenkort in hun eigen serie op Videoland.