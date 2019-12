Mishandelde Arnhemse snackbarhouder deelt schokkende beelden van brute overval: ‘Wie herkent deze lafbekken?’

Door de harde schop tegen zijn hoofd kan Nathans zich weinig herinneren van de overval. ,,Hij weet nog dat de mannen binnenkwamen en dat hij buiten de snackbar op de grond zat. Toen de ambulance kwam, vroeg hij zich af voor wie die was”, liet zoon Ronald Nathans eerder vandaag weten.



Op de beelden is te zien dat woensdagavond om 22.00 uur vlak voor sluitingstijd twee mannen met een capuchon over hun hoofd snackbar Diner 66 binnenkomen. Het gaat om twee lange, slanke jongens. De schoppen tegen het hoofd van Nathans zijn goed te zien. Direct hierna zetten de overvallers het op een lopen. De mannen zijn in het donker gekleed. Een getuige heeft zich inmiddels bij de snackbareigenaar gemeld en meent één van de twee overvallers te herkennen.



De beelden zijn in een paar uur tijd al ongeveer 600 keer gedeeld via Facebook. Facebookgebruikers wensen het slachtoffer massaal sterkte, is te zien onder de reacties.