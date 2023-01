‘Misschien moet Vitesse wel uitwijken naar Den Haag’, supporters leven tussen hoop en vrees

Alle huizenbe­zit­ters Schaaps­drift kampen nog maanden met onzeker­heid, idee voor 500 tot 1000 nieuwe woningen mét beek

ARNHEM - Alle pakweg 150 woningeigenaren van de Schaapsdrift en omgeving in Arnhem zitten nog maanden in onzekerheid. Zij horen op zijn vroegst voor de zomer welke huizen in de buurt in ieder geval geen plaats hoeven te maken voor nieuwbouw.

20 januari