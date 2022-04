‘Mister festival’ Robin Hagen organiseert opnieuw een feest in Arnhem: BOOM!elen op Koningsnacht- en dag

Hagen, de ‘Mister Festival’ van Arnhem, was de eerste die in de stad een groot dancefestival organiseerde; Something for Your Mind in 1992 in de Rijnhal. Later stond hij aan de wieg van Free Your Mind. Twaalf jaar lang organiseerde hij in Arnhem het Oranjefeest tijdens Koninginnenacht en -dag. Maar tijdens de coronacrisis kwam alles stil te liggen. ,,Ik mis het organiseren van toffe feesten’’, zegt Hagen.