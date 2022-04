Moeder Marleen schreef boek over aandoening van haar zoon: dyspraxie gaat nooit over

Arnhem voor Eeuwig Stadstim­mer­man Henrik Viervant legde de basis voor Huis Zypendaal, huidige kasteel niet eerste bebouwing

Huis Zypendaal kent elke Arnhemmer natuurlijk wel. Al was het alleen al om de fraaie wandelingen die je in die omgeving kunt maken. Minder bekend is waarschijnlijk dat het huidige kasteel niet de eerste bebouwing is.

10:00