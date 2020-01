Moeder steelt voor 10 euro aan vlees in Jumbo in bijzijn kindje: ‘Ze had geen spijt en ontkende’

Bouwmeester wijst erop dat kinderen vaak het gedrag van hun ouders kopiëren. Hij roept ouders daarom op het juiste voorbeeld te geven. ‘Dat is wat we van jullie verwachten. Samen zorgen we ervoor dat de normen en waarden waar ons land altijd bekend om heeft gestaan in ere blijven.’



Dat het jonge kind het gedrag van de moeder kopieert, verwacht hij niet. Het kindje was volgens hem nog klein en waarschijnlijk te jong om de diefstal te onthouden.



De vrouw is aangehouden en zit nog vast voor de diefstal. Zij kan volgens Bouwmeester vermoedelijk een taakstraf of een boete verwachten. Alleen een waarschuwing is volgens hem uitgesloten.



Melding bij Veilig Thuis

Ook heeft de politie een zorgmelding gedaan bij de jeugdorganisatie Veilig Thuis. ‘Veilig Thuis gaat de situatie beter bekijken en inschatten of er hulp nodig is in dit gezin. We moeten dat wel doen, we kunnen niet anders en wij (de politie) willen ook niet anders’, aldus Bouwmeester.