Moeder verlaat echtgenoot met dochtertje (7), politie bezorgd: ‘Gaat alles goed met jullie?’

De Arnhemse politie is op zoek naar een vrouw en dochter van wie sinds zaterdag 24 juli elk spoor ontbreekt. De vrouw zou samen met haar dochtertje haar man hebben verlaten en is sindsdien niet meer thuisgekomen, aan de Reurikwei in Arnhem.

De politie plaatste dinsdagavond een oproep, om er achter te komen of alles goed gaat met de vrouw en dochter. ‘Je hebt een mail gestuurd aan je man om hem te laten weten dat je samen met je dochter van hem weg zou gaan. Sindsdien ontbreekt elk spoor. We willen heel graag weten of alles goed met jullie gaat. Neem je contact met ons op?’

Het zou gaan om een licht getinte vrouw van 39 en haar zeven jaar oude dochtertje. Ze zijn zaterdag 24 juli vertrokken vanaf hun woning aan de Reurikwei, in een taxi gestapt en sindsdien spoorloos.

De vrouw heeft een smal postuur en is 162 cm lang. ‘Je droeg die dag een hoofddoek, een blauw met zwarte jas en je had gouden oorbellen in. Verder had je een zwarte handtas van DKNY en een zwart glimmend koffertje bij je', aldus de politie.

Dochtertje

‘Je dochter is zeven jaar oud. Ook zij is licht getint en 120 cm lang. Je dochter heeft lang zwart krullend haar, mogelijk droeg ze dat die dag in een staartje. Verder droeg ze die dag een grijze hoody met daaronder gekleurde nike schoenen óf witte adidas schoenen.’

