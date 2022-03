Moet Sjoerd uit Arnhem duizenden euro’s betalen na een mislukt landgoedplan in Wilp?

Volgens Stouten was het helemaal geen vergunningsaanvraag en moest er nog van alles gefinetuned worden. Hij was verbijsterd toen de gemeente in augustus 2018 een vergunning verleende voor iets wat hij helemaal niet wilde. Een paar maanden later vroeg hij Voorst om die vergunning in te trekken, wat ook is gebeurd.



De gemeente wil alleen wel dat de Arnhemmer de legesrekening betaalt. Want volgens Voorst ging het wel degelijk om een vergunningsaanvraag. Die kwestie ligt momenteel bij het Hof van Justitie in Arnhem.