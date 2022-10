Monique heeft ‘te veel geld’ en wil graag anderen helpen; maar hoe doe je dat?

Roekeloze Arnhemmer die studente (18) doodreed gaat voor acht maanden de cel in

ARNHEM – Een 34-jarige Arnhemmer die vorig jaar november in Presikhaaf met zijn auto een 18-jarige studente aanreed waarna zij overleed, gaat acht maanden de cel in. De rechtbank oordeelde vrijdag dat hij roekeloos is geweest. De man is zijn rijbewijs drie jaar kwijt.

