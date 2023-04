‘Motorblok’ van BBB, CDA en VVD gaat in Gelderland formeren met SGP en ChristenUnie

Debby brengt pakketjes nu rond in regenboog­bus van de post: ‘Als ik een angsthaas was, reed ik hier niet in’

Iedereen moet kunnen zijn wie hij is, vindt PostNL. Dus brengt bezorger Debby pakketjes in deze regio nu met een regenboogbus aan huis. Goede zaak of overdreven? ,,Word ik in elkaar geslagen, of wordt de auto beschadigd: je weet het niet.”