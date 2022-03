Motorrijders rijden te hard bij De Posbank en gaan op de bon

Video Dode in Arnhemse woning waar agent zwaarge­wond raakte door contact met gevaarlij­ke stof

In een woning Arnhem waar woensdagmorgen een agent zwaargewond raakte door contact met een ‘onbekende stof’ is een dode gevonden. De agent is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is stabiel.

24 maart