Musea roepen voormalige oorlogskinderen op tot het delen van hun vluchtverhaal na de Slag om Arnhem

Ook nabestaanden wordt gevraagd om via een website herinneringen te delen over wat hun ouders, grootouders en familieleden hebben meegemaakt. Het moet allemaal leiden tot exposities in Arnhem, Renkum, Ede en Overbetuwe. Bovendien ligt een speciale podcastserie in het verschiet. De organisatie wordt ondersteund door Airborne Museum Hartenstein in Oosterbeek en het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.