Mysterie: hierom liggen er meerdere putten naast elkaar in Arnhemse straten

indebuurt.nlVoor sommige Arnhemmers is het misschien wel het laatste waar ze aan denken als ze door de Koningstraat lopen: er liggen hier meerdere putdeksels bijna direct naast elkaar. En dat is op meer plekken in Arnhem het geval, zoals naast de Trans of in Paradijs. Waarom is dat?