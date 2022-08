Mysterie opgelost: dit is waarom sommige Arnhemse huizen een naam hebben

indebuurtAls je erop let, dan zie je in verschillende Arnhemse straten huizen met namen. Maar waarom hebben huizen dat eigenlijk? En mag je zomaar je eigen huis een naam geven? Lees hier de antwoorden op die vragen.

Je komt veel huizen met een naam tegen in Arnhem-Noord en in en rondom het centrum. Sommige bewoners timmerden zelf een bordje op hun huis, maar er zijn ook huizen in Arnhem die al heel lang een naam dragen. Die namen hebben ze niet zomaar. Het geven van namen aan huizen deed men al vóór de twaalfde eeuw en het had wel degelijk een functie.

Geen straatnamen

Het geven van namen aan huizen was in de periode dat er nog geen straatnamen waren. Volgens omroep KRO NCRV was dat handig om te kunnen omschrijven waar je woonde, of als je iemand de weg wilde wijzen. Dan hoefde je niet ingewikkeld uit te leggen welke route iemand moest lopen om ergens te komen en kon je heel makkelijk herkenbare punten mee geven.

Bijvoorbeeld: “Bij dat huis (noemt de naam van dat huis) moet je rechts af.” Het geven van namen aan huizen was dus praktisch. Het was wel vaak zo dat dure huizen een naam kregen. Dan konden inwoners van de stad zeggen dat ze vlakbij dat ene, grote huis woonden. Stukken grond kregen in die tijd ook een naam.

Arnhemse huizen met een naam

Sommige Arnhemse bewoners gaven hun huizen een naam die meer vertelt over het pand zelf, de andere Arnhemmer gaf zijn huis een cryptische omschrijving. Als je in of naar Arnhem verhuisd kan het zo zijn dat het huis al een naam heeft. Mar mag je die zomaar veranderen?

Als je in een monumentaal pand woont mag je de naam van het huis niet zomaar veranderen. Daarvoor heb je toestemming van de gemeente nodig. Op Rijksoverheid.nl lees je meer over vergunningen voor verbouwing of restauratie van beschermde monumenten. Woon je niet in een monumentaal pand? Dan mag je de naam op de gevel gewoon veranderen.

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Het VESTA-gebouw in Arnhem © indebuurt Arnhem

Monumentale panden

Het Vesta-gebouw aan de Jansbuitensingel is een rijksmonument wat betekent dat de naam en de gevel niet zomaar veranderd mogen worden. Voorbeelden van meer gemeentelijk monumenten zijn: Musis Sacrum, het Notarishuis aan de Bakkerstraat en het voormalige Fina-benzinetankstation aan de Apeldoornseweg.

Straatnamen

In de twaalfde eeuw kwamen de eerste straatnamen en werd het makkelijker om de weg te vinden en aan te duiden. Het geven van een naam aan huizen was toen niet meer zo nodig. Toch zijn er nog genoeg huizen met een naam te vinden in Arnhem. Het staat ook best gezellig, toch?

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.