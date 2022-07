Mysterie opgelost: hier komt de uitdrukking ‘onder de rook van Arnhem’ vandaan

Voor de oorsprong van deze uitspraak moeten we terug in de tijd én naar de andere kant van de wereld.

Betekenis gezegd

De meeste mensen kennen de uitspraak wel. Als je ‘onder de rook van Arnhem woont’, wil dat zeggen dat je erg dicht in de buurt van Arnhem woont. Zo kun je makkelijk uitleggen wat de geografische ligging is van jouw woonplaats. De uitdrukking is tot stand gekomen doordat er, normaal gesproken, in een stad meer rook is dan in een dorp.