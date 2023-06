Mysterie opgelost: hierom hangen er houten blokken bij bushalte Rijnstraat in Arnhem

Minder woningen in Arnhemse Koepelge­van­ge­nis, maar wel meer goedkope huizen

Op het terrein van de voormalige Koepelgevangenis in de Arnhemse wijk Lombok is toch geen plaats voor de 63 nieuwe woningen die daar waren gepland. Om het monumentale karakter van het complex aan de Wilhelminastraat niet aan te tasten, is het aantal huizen teruggebracht naar vijftig.