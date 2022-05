Na 101 jaar draait de watermolen van Quadenoord weer: ‘Helaas is er geen water meer’

Ondanks alle regen staan de beken bij Renkum nog leeg: ‘De problemen van de Veluwe komen hier samen’

Ondanks alle regen van afgelopen zomer staan de beken in het Renkums Beekdal droog. Alleen de Oliemolenbeek voert een klein stroompje water. De oorzaak? Er gaat veel meer water het gebied uit dan erbij komt. ,,We moeten water vasthouden in dit gebied’’, zegt Maarten Veldhuis van Waterschap Vallei en Veluwe.

4 november