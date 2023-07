Naakt douchen is bij dit zwembad per direct verboden ‘ter bescherming van personeel’: ‘Nu voel ik me juist bekeken’

Nashara's kater Elmo rende de brandende Dekamarkt in: ‘Ik wilde naar hem toe, maar het kon niet’

Nashara Ederveen (31) verloor haar kater Elmo vrijdag bij de brand in de Dekamarkt in Arnhem, waar ze boven woont. Ze zocht úren en úren en gaf het zaterdag bijna op. Maar tegen middernacht zag ze hem achter de geblakerde ramen. ,,Hij herkende mijn stem meteen. Mijn gezin is weer compleet.”