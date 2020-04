Nachtelijke autobranden teisteren Arnhem opnieuw, flat ontruimd

De auto stond geparkeerd onder de flat, die staat op de kruising met de Grevelingen. De auto is vermoedelijk in brand gestoken.



De brand werd voor het eerst gemeld bij de brandweer rond 01.45 uur. De isolatie van de flat is door het vuur ook in brand gevlogen, hierop moesten alle bewoners op last van de brandweer het pand verlaten. Het ging om 28 woningen. Rond 2.30 uur stonden zeker 50 bewoners op straat. Zij mochten een uur later, rond 3.30 uur, hun appartement weer in nadat de brandweer die gecontroleerd had op gevaarlijke stoffen.



Of er iemand gewond is geraakt is nog niet bekend.