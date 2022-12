Nachten doorwerken om kinderen ijspret te bezorgen: ‘Laten we duimen dat het nog iets kouder wordt’

Zouden we woensdag kunnen schaatsen in Oosterbeek? IJsmeester Sjon Grobbee doet ontzettend zijn best. Slapen doet hij nu nauwelijks om er maar voor te zorgen dat er straks een ijsbaan ligt. Een natuurschaatsbaan maken vraagt kennis, maar vooral doorzettingsvermogen en een beetje geluk. ,,Laten we duimen dat het nog iets kouder wordt.”

Sjon Grobbee houdt op sportpark Hartenstein de thermometer goed in de gaten. In de warme ruimte van de Oosterbeekse IJsvereniging gooit hij nog een blok haardhout op het vuur. ,,Nog even wachten. Zo gaan we weer.”

Grobbee bouwt de ijsbaan in Oosterbeek laag voor laag op. Hij begint 's avonds rond een uur of negen en gaat door tot acht uur 's ochtends. Elke een à twee uur maakt hij een ronde op de ijsbaan en spuit hij een tank met 4000 liter water leeg. ,,Elke tank is een laagje van een millimeter", vertelt hij. Dat water moet eerst opvriezen voor de ijsmeester er een nieuwe laag op aan kan brengen.

Waaier aan water

,,Ah, min 3,9. Dat gaat de goede kant op", zegt Grobbee als hij zich in zijn handen wrijft. ,,We kunnen weer.” Buiten start hij zijn machine die voor de deur staat. ,,Eerst warm draaien”, legt hij uit. Dan hengelt hij met een bezem de waterslang in de opening bovenin de tank en zet de kraan open. Vullen duurt een minuut of tien. Dan springt de ijsmeester in de wagen en maakt een nieuwe ronde op de baan. Achter zijn machine aan vormt een waaier aan water.

Quote Elk laag zorgt voor een millimeter ijs. We hebben zeker 2 centimeter nodig. Dat betekent minimaal twintig rondjes rijden Sjon Grobbee, ijsmeester in Oosterbeek

Bij de Oosterbeekse IJsvereniging zijn ze zaterdag al begonnen met de eerste werkzaamheden. Al het blad moest eraf. De baan - een ronde van 400 meter van beton - moet zo schoon mogelijk zijn voor er water op kan. Maandagavond om negen uur was het koud genoeg en spoot Grobee er een eerste dunne laag op.

,,Elk laag zorgt voor een millimeter ijs. We hebben zeker 2 centimeter nodig. Dat betekent minimaal twintig rondjes rijden. Als het voldoende koud is, is dat twee nachten werk en kunnen we woensdagmorgen open.”

Slapen doet Grobbee nu nauwelijks. Hij heeft een slaapzak van huis meegenomen zodat hij op de bank in het honk van de ijsvereniging tussendoor even zijn ogen kan dicht doen. Maar hij heeft het er voor over.

,,Als ik woensdagmiddag al die kinderen hier plezier op het ijs zie hebben, dan is het de inzet allemaal waard. Elk jaar zijn we wel even open, maar afgelopen winter niet. Het zou toch mooi zijn als het op de valreep van 2022 nog zou lukken om hier te schaatsen.”

