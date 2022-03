Nardos Teklay verruilde Eritrea voor Arnhem: ‘Ik moet leren om te zeggen wat ik wil, en wat ik niet wil’

,,Nederlanders vinden dat ik zachtjes praat. Maar ik praat al harder dan twee jaar geleden, toen ik hier arriveerde. In Eritrea was ik gewend om zachtjes te spreken. In onze cultuur mogen de ouderen luid praten, kinderen dienen zich stil te houden in gezelschap.



We zijn naar Nederland gekomen, omdat hier meer kans op een goed leven is. De situatie in Eritrea is hopeloos. In Nederland was het begin ook moeilijk. Ik landde op 10 maart 2020 op Schiphol, met mijn moeder, zusje en broertje. Een paar dagen later brak hier corona uit.



Gelukkig konden we direct intrekken in een flatje in de wijk Kronenburg, waar mijn vooruitgereisde vader en zus al woonden. Door de lockdown kon ik niet meteen met taalles beginnen. YouTube bleek een uitkomst. Een Eritrese jongen geeft op zijn kanaal Nederlands. Zo wist ik al wat woordjes toen in april de taalcursus van het Integratiehuis begon.